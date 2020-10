Ruba 80 chili di castagne, denunciato

Arezzo - I carabinieri lo hanno sorpreso mentre caricava dei sacchi nella sua macchina

Arezzo – I carabinieri lo hanno trovato con 80 chili di castagne rubate in un’area boschiva.

È successo martedì a Monterchi, in provincia di Arezzo. Come riporta la Nazione, i carabinieri sono stati allertati per la presenza di una macchina parcheggiata nei pressi di un’area boschiva, certamente non in uso ai proprietari del fondo.

I carabinieri si sono allora appostati. Poco dopo hanno visto un uomo avvicinarsi a quella macchina e caricarvi dentro alcuni sacchi. A quel punto lo hanno colto l’uomo di sorpresa e perquisito la sua macchina.

All’interno i carabinieri hanno rinvenuto 80 chili di castagne di qualità pregiata, per un valore di mercato complessivo superiore ai 2mila euro.

L’uomo, un 30enne albanese, è stato denunciato per furto aggravato e le castagne sono state riconsegnate ai legittimi proprietari.

22 ottobre, 2020