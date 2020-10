Rubano i defibrillatori nelle stazioni della metropolitana, fermati

Roma - Si tratterebbe di un uomo e una donna di origine campana

Condividi la notizia:











Roma – I defibrillatori della metropolitana di Roma continuavano a sparire in maniera misteriosa.

I preziosi strumenti, installati nelle stazioni per poter soccorrere tempestivamente i passeggeri, sono stati trafugati in molte stazioni della linea A della metropolitana comprese nella tratta Arco di Travertino – Giulio Agricola.

La polizia ha arrestato tre persone responsabili del furto e della ricettazione dei defibrillatori delle stazioni. Analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza, la polizia ha identificato un uomo e una donna di origine campana, responsabili del furto, e pedinandoli sono riusciti a identificare un ricettatore.

I due sono stati fermati per furto aggravato in concorso e sono in corso le operazioni su tutto il territorio nazionale per rintracciare e recuperare i defibrillatori venduti.

Condividi la notizia:











19 ottobre, 2020