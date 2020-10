“Rugby Civitavecchia si ferma, pronto a ripartire appena possibile”

Sport - La comunicazione della squadra nel rispetto delle norme anti-Covid

Civitavecchia – Riceviamo e pubblichiamo – Il Rugby Civitavecchia si ferma ma è pronto, appena si potrà, alla ripresa.

Il Rugby Civitavecchia fino ad oggi, attraverso un rigoroso e attento rispetto del protocollo sanitario e sportivo, secondo principi di adeguatezza volti a tutelare l’attività sportiva e sociale, ha garantito a centinaia di atleti il concreto esercizio del diritto allo sport, alla cura del benessere, alla socialità.

Intendiamo continuare a farlo in condizioni di sicurezza e serenità.

Allo stato attuale la dirigenza del Centumcellae Rugby Civitavecchia, al fine di tutelare al meglio i propri iscritti e lo staff ha deciso, in via precauzionale, di sospendere le attività sportive.

I tempi e le modalità della ripresa saranno conformi a quanto previsto dal protocollo Fir in materia Covid in accordo col ministero della Salute.

Ulteriori o diverse decisioni dipenderanno ovviamente dalla valutazione dell’andamento dei contagi e dalle conseguenti determinazioni che potrebbero essere assunte dalle autorità amministrative e sportive.

Il Rugby Civitavecchia continuerà a lavorare, senza sosta, per garantire la ripresa in sicurezza e per continuare a costruire un posto sicuro per i nostri atleti, i nostri tesserati e per tutti coloro che frequentano il Moretti della Marta.

Civitavecchia Rugby Centumcellae

26 ottobre, 2020