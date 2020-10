Sabato la “Camminata in rosa” per la prevenzione del tumore al seno

Montalto di Castro - Partirà alle 9,30 da piazza Matteotti - Annullato l'incontro pubblico del 31 ottobre

Montalto di Castro – Riceviamo e pubblichiamo – Sabato 24 ottobre, alle 9,30, appuntamento a piazza Giacomo Matteotti per la “Camminata in rosa”, l’evento di solidarietà dedicato alle donne sulla prevenzione del tumore al seno, organizzato dal Comune in collaborazione con la Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) e la polisportiva Montalto.

La camminata, che si svolgerà nel rispetto delle normative anticovid, prevede un percorso nel centro cittadino, attraversando le campagne fino a raggiungere piazzale del Palombaro a Montalto Marina. Un incontro con il quale si avrà l’opportunità di focalizzare l’importanza della prevenzione, promuovendo lo svolgimento di controlli periodici per combattere l’incidenza di questa patologia.

È stato invece annullato l’incontro pubblico in programma sabato 31 ottobre presso il complesso monumentale San Sisto, in base al Dpcm del 18 ottobre sull’emergenza sanitaria emanato dal governo.

Comune di Montalto di Castro

21 ottobre, 2020