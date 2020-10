“Il sacrificio della vostra generazione sarà utile a sconfiggere il virus, in attesa del vaccino”

Coronavirus - Il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, si rivolge agli studenti universitari, i più coinvolti dall'ordinanza regionale che impone la didattica a distanza al 75% degli iscritti

di Samuele Sansonetti

Viterbo – A poco più di un mese dalla prima campanella (suonata il 14 settembre in 16 comuni) i banchi della Tuscia tornano a svuotarsi.

L’ordinanza regionale del Lazio coinvolge anche le scuole superiori e le università che da lunedì prossimo, 26 ottobre, rimarranno chiuse per la maggior parte degli iscritti.

Il provvedimento firmato dal presidente Nicola Zingaretti prevede un incremento massiccio della didattica digitale integrata. Una misura che lascerà il 50% degli studenti delle superiori (eccetto quelli del primo anno) e il 75% di quelli universitari a casa (tranne le attività che necessitano di presenza fisica o strumentazioni).

La durata fissata dall’ordinanza, almeno per il momento, è di trenta giorni, con i vari istituti chiamati ad adeguarsi entro domenica. Il punto di riferimento sono le linee guida per la didattica digitale integrata, contenute in un documento di nove pagine redatto dal ministero dell’Istruzione e inserito all’interno del pano per la ripresa di settembre passato al vaglio del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

“In questi nuovi provvedimenti contro il Covid-19 abbiamo soprattutto indicato nuove regole – ha spiegato il presidente Nicola Zingaretti in un videomessaggio agli studenti universitari –. Il problema non sono le regole, il problema è il Covid-19: se seguiamo le regole lo sconfiggiamo.

Le regole base sono le solite tra mascherina, igiene delle mani, distanza di sicurezza e divieto di assembramenti. La novità per l’università è la didattica a distanza che sale al 75% degli studenti mentre quella in presenza scende al 25%. Per tutelare le matricole abbiamo lasciato invariate le attività di laboratorio e tirocinio che non si possono effettuare attraverso la rete.

Il provvedimento durerà un mese con l’obiettivo di fermare una curva che sta crescendo troppo. Le regole ci sono, ora è il tempo della responsabilità individuale. Comprendo il sacrificio della vostra generazione ma sarà utile a sconfiggere il virus aspettando il vaccino o le cure. Nella prima ondata abbiamo difeso Roma, in questa seconda ondata dobbiamo difendere il Lazio”.

Samuele Sansonetti

23 ottobre, 2020