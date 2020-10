“Sanificazione e riapertura biblioteca, vogliamo certezze”

Civita Castellana - Comune - Cavalieri e Romani (Rifondazione comunista) sollecitano l'amministrazione a intervenire

Civita Castellana – Oggi, come gruppo consiliare di Rifondazione Comunista, abbiamo protocollato un’interrogazione all’assessore competente in merito alla sanificazione d alla riapertura della biblioteca comunale E. Minio e di altri importanti spazi comunali (sala P. Neruda, centro polivalente ‘’Il Boschetto’’ e sala espositiva ‘’Ex carcerette’’).

Riteniamo doveroso chiedere risposte certe dato che, dopo un accesso agli atti in cui chiedevamo la documentazione in merito alle operazioni di sanificazione operati in seguito alle normative ‘’anti-covid’’, ci veniva risposto dalla responsabile delle strutture indicate, che, nonostante numerose sollecitazioni della stessa, ancora non era stata effettuata nessuna di queste operazioni e che pertanto non si poteva permettere il loro regolare utilizzo.

Riteniamo scandaloso che a quasi un mese dall’insediamento della nuova amministrazione non si sia provveduto, non tanto alla riapertura, che comprendiamo non possa essere immediata, ma quantomeno alla sanificazione ed alla messa in sicurezza dei locali.

Questo, per noi colpevole lassismo, indica il disinteresse di questa giunta per la cultura e continua il percorso tracciato dall’amministrazione Caprioli verso un disimpegno del comune nella gestione della Biblioteca e la sua conseguente esternalizzazione.

Per questo abbiamo chiesto di mettere all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale la risposta in merito a quando si ha intenzione di provvedere alla sanificazione e alla messa a norma degli spazi comunali indicati e quando gli stessi potranno tornare ad essere aperti e fruibili ai cittadini.

Yuri Cavalieri

Maurizio Romani

Gruppo Consiliare – Partito della Rifondazione Comunista

13 ottobre, 2020