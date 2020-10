Scatta la didattica a distanza per medie e superiori in Umbria

Coronavirus - La nuova ordinanza della regione - Lezioni a casa dal 3 al 14 novembre

Condividi la notizia:











Perugia – Covid, scatta la didattica a distanza per gli istituti secondari di primo e secondo grado in Umbria. Lezioni a casa, dunque, per tutti gli studenti di medie e superiori di tutta la regione. Almeno fino al prossimo 14 novembre.

Lo stabilisce una nuova ordinanza della regione, che farà partire la dad da martedì 3 novembre per contenere i contagi Covid.

Le attività in presenza sono riservate esclusivamente ai laboratori e la frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali.

La didattica a distanza per le scuole secondarie è stata decisa dalla regione Umbria “partendo dal dato che vede nelle scuole medie inferiori e superiori una media di contagio ogni mille abitanti ormai doppia rispetto a quella regionale, e anche nella considerazione che il numero dei casi rilevati in ambito scolastico rappresenta altrettanti potenziali cluster familiari o comunitari”.

Condividi la notizia:











30 ottobre, 2020