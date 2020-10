“Schianto in strada Roccaccia, di fronte a questo dramma il commento più opportuno sarebbe il silenzio”

Tarquinia - Le parole di don Augusto durante il funerale - Ieri pomeriggio l'ultimo saluto a Paola Bovi, la 54enne morta in un incidente domenica mattina - FOTO - VIDEO

Tarquinia – Un addio commosso e partecipato. Tra le mura del duomo, con le regole anti Covid che incombono, ma l’affetto e l’amore per Paola Bovi sono forti e presenti, profondi.

Ieri pomeriggio, a Tarquinia, l’addio alla 54enne che domenica mattina si è scontrata con una macchina in strada Roccaccia. “Di fronte a questo dramma – ha detto don Augusto dall’altare durante l’omelia – il commento più opportuno sarebbe il silenzio. Ma voglio dire lo stesso due parole”.

Tarquinia – I funerali di Paola Bovi

Non si conosce ancora la dinamica dell’incidente che ha ucciso Paola Bovi, moglie e madre di un ragazzo. Secondo alle prime ricostruzioni potrebbe aver perso il controllo della bicicletta per poi andarsi a scontrare con l’auto che proveniva dal senso opposto. Immediata la chiamata ai soccorsi da parte dei ciclisti che erano con lei, ma, all’arrivo dei sanitari del 118, per lei non c’era già nulla da fare. E’ morta sul colpo.

“Le cose che voglio dire – ha aggiunto don Augusto – sono due. La prima ai familiari di Paola, ricordando le parole dette da Gesù. ‘Non sia turbato il vostro cuore’. E l’unico modo perché non sia turbato è quello di rinnovare la nostra fede in Dio e in Gesù. La seconda parola – rivolgendosi alle persone sedute sui banchi del duomo – la dico a tutti voi. Ritroviamo davanti al mistero della vita la condizione giusta per poter dare il nostro giudizio. E questa scaturisce dalla certezza che il signore Gesù non ci ha lasciato. La nostra avventura non si esaurisce nella giornata terrena ma è destinata alla vita eterna. La morte è comune eredita di tutti gli uomini”.

Paola Bovi

In chiesa ci sono i familiari, i parenti e le persone che hanno voluto bene, incredule di fronte a quanto accaduto appena due giorni fa. Una tragedia che ha coinvolto tutta la comunità di Tarquinia che ieri è stata presente per dare l’ultimo saluto a Paola.

20 ottobre, 2020