Come scongiurare il rischio di contrarre il Covid-19

Viterbo – sponsorizzato – Sappiamo già quali sono le precauzioni da adottare per abbassare i rischi, come: indossare le mascherine, mantenere la distanza di sicurezza, provvedere a una costante disinfezione e a un lavaggio accurato delle mani. Ma si può fare qualcosa di più? La risposta è sì.

Attualmente, in Italia, sono una minima parte degli ambienti viene periodicamente sanificata da Covid19.

Cosa succede in un ambiente dove è presente un malato di Covid19?

Un infetto, anche asintomatico, emette miliardi delle ormai famosissime droplets, goccioline respiratorie, che restano sospese nell’aria e che si posano su tutti gli oggetti che lo circondano: mobilio, scrivanie, tastiere, computer, stampanti, indumenti, ecc… Non necessariamente toccarle con le mani, garantisce l’infezione al malcapitato. Per infettarsi però, potrebbe bastare portarsi le mani agli occhi o respirare l’aria dove ancora “galleggiano” le goccioline respiratorie.

La sopravvivenza di Sars-CoV-2 sulle varie superfici dipende da molti fattori e può rimanere vitale anche per 72 ore.

Da qui, si comprende perché la sanificazione di un ambiente potenzialmente infetto debba essere periodicamente e da personale qualificato in grado di rilasciare un certificato di avvenuta sanificazione.

FLORA è un’azienda viterbese, che da oltre 10 anni si occupa di sanificazioni e disinfezioni ambientali. In regola con tutte ISO e le certificazioni necessarie per svolgere questa attività con la massima competenza, seguendo un’etica commerciale che la porta a mantenere prezzi competitivi accessibili a qualsiasi ente o privato che voglia mettere in scurezza i propri ambienti.

È possibile chiedere maggiori informazioni al numero verde gratuito 800125560.

FLORA ha anche attivato, sulla propria pagina facebook, uno shop online con tutte le promozioni per poter ottenere materiale pronto uso come mascherine certificate o gel di sanificazioni a prezzi da stock.

LINK: https://www.facebook.com/FloraVendite

Qui trovate il video della sanificazione eseguita in una classe in cui si sono verificati casi di Covid-19: https://www.facebook.com/FloraRipristino/videos/1278347265848442

FLORA

Strada Cassia Nord, Km 86,300 – Viterbo (VT)

Numero verde: 800 12 55 60

Email: – info@florambiente.it

Sito web: www.florambiente.it

Informazione pubblicitaria

28 ottobre, 2020