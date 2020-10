Guerriglia nella notte a Napoli, due arresti

Coronavirus - Negli scontri sette uomini delle forze dell'ordine sono rimasti feriti

Napoli – Guerriglia a Napoli nella prima notte di coprifuoco, due persone sono state arrestata dalla Digos.

Si tratterebbe, stando a quanto riporta l’Ansa, di due persone già note alle forze dell’ordine per reati connessi allo spaccio di droga. Sono finite in manette per gli scontri tra le forze dell’ordine e i manifestanti che sono scoppiati ieri sera intorno alle 23.

Al momento la procura sta cercando di raccogliere quante più informazioni sull’accaduto per delineare un quadro chiaro di quanto accaduto in città. In particolare nelle vicinanze della regione Campania, dove c’è stato un fitto lancio di oggetti che hanno colpito polizia e carabinieri. Negli scontri sette gli uomini delle forze dell’ordine rimasti feriti.

Le proteste di ieri sera hanno il carattere di una “azione preordinata”, come affermato dal viceministro dell’Interno Matteo Mauri: in strade sono scesi decine di scooter che sarebbero stati usati dai manifestanti per ostacolare e ritardare l’intervento delle forze dell’ordine.

24 ottobre, 2020