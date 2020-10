Blera - Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e 118

Condividi la notizia:











Blera – Scontro auto-furgone, due feriti.

Incidente nel pomeriggio sulla Sp Barbaranese, nei pressi della vecchia stazione di Civitella Cesi.

Per cause ancora in corso di accertamento una macchina e un furgone si sono scontrati.

Nell’impatto sono rimaste ferite due persone.

Sul posto i sanitari del 118 con l’eliambulanza, la squadra di Tarquinia dei vigili del fuoco e i carabinieri per tutti i rilievi del caso.

Condividi la notizia:











8 ottobre, 2020