Viterbo – Scontro tra due auto sulla Tuscanese, due feriti.

Incidente stamattina intorno alle 11 sulla strada provinciale Tuscanese, alle porte di Viterbo.

Due macchine, una Polo grigia e una Punto bianca si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento.

Sul posto √® intervenuta l’ambulanza del 118 che ha soccorso le due persone coinvolte, entrambe ferite lievemente. La viabilit√† e i rilievi dell’incidente sono stati invece gestiti dalla polizia locale del comando di Viterbo.

6 ottobre, 2020