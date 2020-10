Viterbo - Traffico in tilt - Sul posto 118, vigili del fuoco, polizia locale e polizia

Condividi la notizia:











Viterbo – Scontro sulla Cassia nord, un ferito.

In mattinata, per dinamiche in corso di accertamento, due macchine si sono scontrate al chilometro 86 della Cassia Nord.

Una persona √® rimasta ferita nell’impatto ma non se ne conoscono ancora le condizioni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, la polizia locale per tutti i rilievi del caso e la polizia per la gestione della viabilità.

Il traffico ha subito dei forti rallentamenti per permettere alle forze dell’ordine di rimuovere le macchine e agli operatori di Flora multiservice di togliere tutti i detriti dalla carreggiata.

Condividi la notizia:











20 ottobre, 2020