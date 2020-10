Scoperta una casa di appuntamenti, marito e moglie in manette

Torino - Il blitz dei carabinieri - All'interno c'erano sette ragazze e un cliente

Torino – Una casa di appuntamenti composta da nove monolocali, è stata sequestrata nella notte dai carabinieri della compagnia Torino San Carlo in via Locana. Marito e moglie, entrambi italiani, ritenuti responsabili dei reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, sono stati arrestati.

A far scattare le indagini e il successivo blitz dei militari, le dichiarazioni di una giovane di origine rumena, che avrebbe ammesso di esercitare la prostituzione da alcuni anni, e, negli ultimi tempi, di farlo all’interno di alcuni monolocali del centro di Torino.

Gli investigatori hanno così accertato che l’affitto settimanale per un monolocale sarebbe stato di 300 euro, corrisposti in nero alla coppia. I pagamenti, non essendoci alcun contratto di affitto, avvenivano esclusivamente in contanti o mediante ricariche di una carta prepagata intestata a uno dei due proprietari dello stabile.

Durante il blitz, che ha fatto scattare i sigilli per l’intero immobile in cui sarebbero avvenuti appuntamenti giorno e notte, i militari dell’Arma avrebbero trovato nelle camere, sette giovanissime prostitute, di nazionalità rumena, bulgara, ucraina e russa, nonché un cliente italiano. Le giovani donne saranno ora identificate ed interrogate in caserma.

27 ottobre, 2020