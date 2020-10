Scoperti 25 casi su soli 131 tamponi

Covid - Nella Tuscia balzo in avanti del virus nelle ultime 24 ore - In 431 sono in quarantena - In tutto l'Alto Lazio 55 nuovi positivi

Viterbo – (r.s.) – Covid, balzo in avanti del virus nella Tuscia. Nelle ultime 24 ore, su soli 131 tamponi eseguiti, venticinque hanno dato esito positivo.

Il totale dei contagi accertati finora schizza a 708, mentre quelli in corso diventano 162. Dieci i ricoverati: sette nel reparto di malattie infettive di Belcolle e tre in una struttura sanitaria extra Asl. I guariti restano 518, mentre salgono a 431 le persone in quarantena.

Tra gli ultimi infetti scoperti ce ne sono tre sintomatici e uno che necessita di cure ospedaliere. Dieci i casi a Civita Castellana, quattro a Nepi, tre a Tarquinia, due a Orte e uno a Viterbo, Calcata, Caprarola, Fabrica di Roma, Oriolo Romano e Sutri.

A Civita Castellana focolaio nella comunità religiosa Shalom sulla Flaminia. Sia la Asl che il sindaco Luca Giampieri fanno sapere che la struttura era “già isolata e attenzionata”. Sette i positivi al suo interno, mentre fra gli altri tre ci sono due studenti: uno della Ssig Dante Alighieri e un altro delle elementari Don Bosco. Per le 10 di questa mattina il primo cittadino ha convocato il centro operativo comunale e le autorità.

A Nepi quattro nuovi infetti. “Tre – spiega il sindaco Franco Vita – appartengono a un nucleo familiare già interessato dal contagio e in quarantena. Il quarto non è residente a Nepi. Nessuna delle persone segnalate ha rapporti con gli istituti scolastici di Nepi che sono regolarmente aperti in quanto non è presente nessuna controindicazione. Così la mensa scolastica”.

A Tarquinia positivo un altro calciatore del Real Tarquinia. “I risultati dei tamponi effettuati ai contatti stretti del ragazzo con Covid-19 – sottolinea l’associazione sportiva – hanno evidenziato solo un altro caso di positività, a fronte della negatività di tutto il resto della squadra”. Il team resta comunque in quarantena.

Secondo caso a Calcata. “Si tratta – comunica la sindaca Sandra Pandolfi – di un adulto appartenente allo stesso nucleo familiare del precedente e, come il congiunto, si trova in isolamento nel proprio domicilio. La positività segue gli esiti dei tamponi effettuati al nucleo familiare e ai congiunti, questi ultimi risultati tutti negativi. Continua, nel frattempo, la ricostruzione della catena epidemiologica”.

Anche a Caprarola si registra un secondo caso. “La persona in questione – fanno sapere dal comune – non ha avuto contatti con la nostra comunità negli ultimi trenta giorni e sta osservando la quarantena e la convalescenza in isolamento”.

Situazione analoga a Sutri. “Il cittadino – evidenzia l’amministrazione – non è residente e ha voluto trascorrere il periodo di isolamento in una sua proprietà nel nostro territorio. Non ha avuto contatti nella nostra città”.

Paucisintomatico il contagiato di Oriolo Romano, finora comune Covid-free. “Al momento – assicurano dal comune – non sono state riscontrate possibilità di ulteriori contatti potenziali tali da destare motivi di particolare preoccupazione”.

Il Coronavirus nel resto dell’Alto Lazio

La Asl Roma 4 ha riscontrato nel territorio di sua competenza 21 positivi (tre dei quali sintomatici) e tre guariti, per un totale di 1005 negativizzazioni. Le infezioni in atto sono 259.

Nel Reatino nove casi, tra cui quello di una 16enne di Castel Sant’Angelo. Nel capoluogo è avvenuta una guarigione e gli attualmente positivi diventano 143 sull’intero territorio provinciale. In sorveglianza domiciliare ci sono 221 persone. Nelle ultime 24 ore, in diciotto ne sono uscite.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 708 (210 a Viterbo; 498 in provincia)

Attualmente positivi: 162

Guariti: 518

Morti: 28 + 1

Ricoverati: 10 (7 a Belcolle; 3 extra Asl)

In quarantena: 431

Usciti dalla quarantena: 5599 Comuni con positivi

Viterbo: 210 casi (7 morti e 165 guariti)

Tuscania: 47 casi (1 morto e 45 guariti)

Civita Castellana: 38 casi (16 guariti)

Montefiascone: 38 casi (3 morti e 34 guariti)

Tarquinia: 38 casi (1 morto e 28 guariti)

Acquapendente: 32 casi (3 morti e 19 guariti)

Ronciglione: 22 casi (5 guariti)

Orte: 19 casi (11 guariti)

Vetralla: 17 casi (7 guariti)

Nepi: 13 casi (4 guariti)

Oriolo Romano: 12 casi (11 guariti)

Montalto di Castro: 10 casi (9 guariti)

Canepina: 8 casi (2 guariti)

Soriano nel Cimino: 7 casi (6 guariti)

Vitorchiano: 7 casi (6 guariti)

Bagnoregio: 6 casi (3 guariti)

Sutri: 6 casi (4 guariti)

Capranica: 5 casi (1 morto e 3 guariti)

Fabrica di Roma: 5 casi (3 guariti)

Blera: 4 casi (3 guariti)

Faleria: 4 casi (3 guariti)

Graffignano: 4 casi (2 guariti)

Monterosi: 4 casi (1 guarito)

Caprarola: 3 casi (1 guarito)

Villa San Giovanni in Tuscia: 3 casi (1 guarito)

Bassano in Teverina: 2 casi (1 guarito)

Calcata: 2 casi (0 guariti)

Gallese: 2 casi (1 guarito)

Proceno: 2 casi (0 guariti)

Carbognano: 1 caso (0 guariti)

Latera: 1 caso (0 guariti) Comuni Covid-free

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Marta: 12 casi (12 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 9 guariti)

Bassano Romano: 8 casi (8 guariti)

Grotte di Castro: 7 casi (7 guariti)

Vignanello: 7 casi (7 guariti)

Monte Romano: 6 casi (6 guariti)

Piansano: 5 casi (5 guariti)

Capodimonte: 4 casi (4 guariti)

Gradoli: 4 casi (1 morto e 3 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Fabrica di Roma: 4 casi (3 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Corchiano: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Valentano: 2 casi (1 morto e 1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Vasanello: 1 caso (1 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

6 ottobre, 2020