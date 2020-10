Scuole chiuse a Canino fino al 1 novembre

Coronavirus - Il sindaco Lina Novelli: "Per precauzione in attesa dei risultati che potrebbero interessare la popolazione scolastica"

Canino – Riceviamo e pubblichiamo – In data odierna è stata firmata ordinanza sindacale di sospensione dell’attività didattica in presenza sia per l’asilo nido, la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Le stesse disposizioni valgono anche per la scuola dell’infanzia Pio XII.

E’ fatta salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata.

La sospensione per l’intero plesso scolastico comunale Paolo III si è ritenuta necessaria a titolo precauzionale in attesa dei risultati che potrebbero interessare direttamente o indirettamente la popolazione scolastica.

Oltre alla sanificazione dei luoghi che avverrà nel corso della settimana è stato dato mandato al Coc il costante monitoraggio e valutazione della situazione dei contagi al fine dell’eventuale riapertura delle attività in presenza decorrere dal 2 novembre 2020.

Lina Novelli

Sindaco di Canino

25 ottobre, 2020