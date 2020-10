Segnala ai carabinieri una festa privata con più di sei persone, ma era un bar in regola

Torino - I clienti erano distanziati e con le mascherine

Torino – Ha chiamato i carabinieri per segnalare una festa privata con più di sei persone, senza distanziamento né mascherine. Ma una volta sul posto, i carabinieri hanno appurato che le cose non stavano proprio come indicato.

È successo venerdì sera a Vinovo, in provincia di Torino. Secondo la segnalazione, un gruppo di persone stava violando le attuali normative in materia di Coronavirus.

In realtà era tutto in regola. Come riporta Repubblica, sul posto i carabinieri hanno constatato che non era in corso nessuna festa privata, anche perché quella indicata non era proprio un’abitazione. Si trattava di un bar con all’esterno un dehors e per di più tutti i clienti erano distanziati e con le mascherine.

18 ottobre, 2020