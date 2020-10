Seicentotrentamila euro per le asfaltature nelle frazioni

Viterbo - Comune - Consegnati i lavori alla ditta che si è aggiudicata l'appalto - Micci: "Nella prima fase priorità a strade più disastrate"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Asfaltature nelle frazioni, consegnati i lavori alla ditta che si è aggiudicata l’appalto.

Un primo intervento, per un importo di 630mila euro circa, che interesserà le strade ricomprese nei territori di Bagnaia, La Quercia, San Martino, Tobia, Grotte Santo Stefano, Fastello, Montecalvello e Sant’Angelo.

A darne notizia è l’assessore ai lavori pubblici per gli ex comuni Elpidio Micci.

“Le procedure di gara – spiega Micci – sono state espletate nel mese di febbraio. Tra cavilli burocratici, Covid e quant’altro siamo arrivati al mese di ottobre. Dieci giorni fa è stato firmato il contratto con la ditta che si è aggiudicata l’appalto. Mercoledì scorso sono stati consegnati i lavori. Ormai ci siamo. Nei prossimi giorni partiranno quindi i lavori di asfaltatura per questa prima tranche. Si tratta di un primo intervento, per un importo di 630mila euro circa, somma stanziata nel 2019. È intenzione di questa amministrazione mettere a disposizione entro la fine dell’anno altri 600mila euro per procedere alla sistemazione di ulteriori strade. Le pavimentazioni che necessitano di interventi nelle nostre frazioni sono molte, e noi vogliamo dare un segnale forte. Investire cioè, nell’arco di un anno e mezzo, un milione e duecento mila euro per l’asfaltatura di tali strade, e, di conseguenza, garantire la sicurezza di chi ogni giorno, o saltuariamente, percorre quelle strade.

In questa prima fase, in accordo con gli uffici – ha aggiunto e concluso l’assessore Micci – abbiamo dato priorità a quelle che sono le strade più disastrate”.

Comune di Viterbo

9 ottobre, 2020