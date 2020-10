Cambia la viabilità, senso unico in via Cattaneo

Viterbo - Ingresso nei pressi di via Nino Bixio e uscita nei pressi di via Sabotino

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Istituito senso unico in via Carlo Cattaneo – ex via Daniele Manin con ingresso nei pressi di via Nino Bixio e uscita nei pressi di via Sabotino.

Il provvedimento è stato disposto con apposita ordinanza del comando di polizia locale (n. 539 del 13/9/2019), emanata a seguito di richiesta da parte di privati cittadini e di successivo rilascio di parere favorevole del settore Lavori pubblici, al fine di migliorare la sicurezza della circolazione viaria.

Amministrazione comunale di Viterbo

24 ottobre, 2020