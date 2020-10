Sequestrati 400 capi contraffatti, erano destinati ai mercati della città

Civita Castellana - Due le denunce fatte scattare dalla Guardia di finanza

Civita Castellana – Circa 400 capi contraffatti, pronti per essere venduti, sono stati sequestrati dai militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Viterbo.

“I finanzieri della compagnia di Civita Castellana – si legge in una nota -, nel corso di due distinti interventi eseguiti a contrasto dei traffici illeciti, a seguito di mirate attività investigative, sono riusciti a individuare due auto all’interno delle quali erano occultati i capi contraffatti, pronti per essere venduti nelle aree mercatali della città”.

Due i denunciati. “I responsabili – spiega la Guardia di finanza -, due cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, trovati non solo in possesso della merce, ma anche di tutto il materiale propedeutico alla contraffazione stessa, sono stati deferiti alla procura della repubblica per introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione”.

“I prodotti, contraffatti in maniera impeccabile – afferma la finanza -, avrebbero potuto trarre in inganno anche gli occhi più esperti finendo per cagionare un danno agli operatori onesti e ai consumatori finali”.

Le fiamme gialle fanno sapere che “l’attività di servizio testimonia il costante impegno profuso, nonché il fondamentale ruolo istituzionale svolto dalla Guardia di finanza di Viterbo nell’attività di prevenzione e repressione anche nello specifico settore della lotta alla contraffazione e tutela dei marchi di fabbrica, con l’obiettivo di tutelare i cittadini salvaguardando il rispetto delle regole e della legalità”.

14 ottobre, 2020