Nepi - Una ragazza lancia un appello su Facebook per trovare il responsabile

Nepi – “Ha fatto una serie di sorpassi azzardati e ha provocato un incidente”.

E’ successo ieri mattina poco prima delle 8 sulla Nepesina.

A scriverlo è una ragazza su Facebook che chiede, a chi avesse visto il presunto responsabile, di poter avere il numero di targa.

Questa persona, stando a quanto scritto dalla ragazza su Facebook, avrebbe provocato l’incidente e non si sarebbe fermato.

“Questa mattina (ieri, ndr) verso le 7.30/45 – scrive su Facebook – sulla nepesina all’altezza di Cattani una Opel Astra grigio perla/azzurrina proveniente da Nepi effettuava una serie di sorpassi azzardati provocando così un brutto incidente. Miracolosamente non si è fatto male nessuno ma va assolutamente rintracciato il pazzo che ha provocato tutto questo quindi se qualcuno ha visto, conosce o preso il numero di targa del conducente per favore scrivetemi. E in ogni caso vi prego condividete il messaggio e aiutateci a trovare il responsabile”.

22 ottobre, 2020