“Il servizio Cotral si sta dimostrando un degno erede del fallimentare Acotral”

Anche tu redattore - Canino - Piergiorgio Cupidi, nonno di uno studente di 16 anni, scrive al presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti

Canino – Riceviamo e pubblichiamo – Signor governatore Nicola Zingaretti, sono nonno di un giovane studente di 16 anni che si reca quotidianamente con l’autobus da Canino ad Acquapendente dove frequenta un istituto superiore e così come lui decine di altri ragazzi.

Già negli anni scorsi, frequentemente, gli autobus Cotral non transitavano oppure portavano notevoli ritardi così genitori e nonni, a turno, effettuavano un “servizio sostitutivo” ricevendo pure dagli addetti Cotral, contattati telefonicamente, risposte infastidite e talvolta sgarbate.

Dall’inizio dell’attuale anno scolastico la situazione, a causa del Covid 19, si è notevolmente aggravata a causa di ritardi e coincidenze che saltano, corse annullate senza preavviso, studenti respinti dalla scuola che dopo le 8.30, secondo la normativa vigente, non consente più l’ingresso in classe, ragazzi rimasti appiedati poiché i posti dedicati al distanziamento sono tutti occupati e non vengono resi disponibili mezzi aggiuntivi.

I politici dichiarano continuamente, ad ogni occasione, che i giovani sono il futuro del nostro paese e su di loro bisogna investire ma perché ciò avvenga è necessario metterli in condizione di studiare e di frequentare regolarmente la scuola, cosa che attualmente nella nostra zona non è possibile: il servizio pubblico Cotral non li aiuta, è inefficiente, sta dimostrando di essere un degno erede del suo predecessore fallimentare Acotral.

Pertanto, mi rivolgo a lei affinché come governatore della regione Lazio, cui fa capo Cotral, si interessi a quanto segnalato e prenda i provvedimenti necessari per rendere Cotral finalmente in grado di fornire prestazioni all’altezza di un servizio pubblico efficiente.

Certo di un suo fattivo interessamento cordialmente la saluto.

Piergiorgio Cupidi

15 ottobre, 2020