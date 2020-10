Si dà alla fuga in sella a un motorino rubato e con una pistola giocattolo

Napoli - A guidare il veicolo un 17enne trovato in possesso di un coltello a farfalla - Gli agenti hanno bloccato un uomo con 10 stecche di tabacchi lavorati esteri, privi del marchio dei monopoli di stato

Condividi la notizia:











Napoli – Venerdì pomeriggio gli agenti del commissariato Poggioreale hanno arrestato un 34enne che dal 12 settembre era agli arresti domiciliari, ma si era sempre reso irreperibile. L’uomo è stato trovato anche in possesso di una pistola giocattolo e in sella a un motorino rubato.

Nel comunicato della questura si legge che “gli agenti del commissariato Poggioreale hanno notato due persone a bordo di uno scooter che, alla loro vista, si sono allontanate velocemente per eludere il controllo”.

“I poliziotti – continua la nota – poco dopo, hanno intercettato il motociclo dove hanno intimato l’alt ai due occupanti che, dopo aver perso l’equilibrio e abbandonato il mezzo, hanno continuato la fuga a piedi fino a quando sono stati raggiunti e bloccati dopo una colluttazione”.

Il passeggero 34enne “è stato arrestato poiché dal 12 settembre scorso, mentre si trovava ristretto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, si era sottratto alla misura rendendosi irreperibile e, nei suoi confronti, era stata disposta la custodia cautelare in carcere”.

E ancora. “Il 34enne è stato trovato in possesso di una pistola giocattolo a salve priva di tappo rosso e denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e ricettazione poiché il motoveicolo su cui viaggiavano è risultato rubato”.

A guidare il motorino un 17enne che è stato trovato in possesso di un coltello a farfalla. Il ragazzo, come specifica la nota della questura, è stato denunciato per porto abusivo di armi, ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché sanzionato per guida senza patente. Il veicolo è stato restituito al proprietario.

Venerdì mattina sono invece scattati i controlli degli agenti del commissariato di Torre del Greco. I poliziotti hanno notato in piazza della Repubblica, all’esterno della stazione della Circumvesuviana, un uomo senza mascherina che stava trasportando una borsa di grosse dimensioni e che, alla loro vista, si è allontanato velocemente.

Gli agenti lo hanno bloccato e nel borsone hanno trovato 10 stecche di tabacchi lavorati esteri, privi del marchio dei monopoli di stato, per un peso complessivo di 2 chili.

“L’uomo – come specifica la nota della questura – è stato denunciato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri e sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché non indossava il dispositivo di protezione individuale”.

Condividi la notizia:











31 ottobre, 2020