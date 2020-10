Si dimette il segretario Pd Catalani, arriva il commissario

Civita Castellana - La situazione resta tesa nel partito dopo la doppia sconfitta alle comunali - Brunelli eletto capogruppo in consiglio

Civita Castellana – (g.f.) – Partito democratico, il segretario Mattia Catalani si dimette, arriva il commissario. La sconfitta alle ultime comunali continua a farsi sentire a Civita Castellana, dopo lo scontro per l’elezione del capogruppo in comune.

Da scegliere fra Simone Brunelli, il più votato in assoluto all’ultima tornata elettorale e il candidato sindaco sconfitto, Domenico Cancilla. Il gruppo in consiglio ha scelto Brunelli, seppure dalla segreteria provinciale avrebbero gradito Cancilla.

Non si è trattato di un confronto, anche aspro, sui nomi, piuttosto anche su un’idea su come dovrà muoversi il Pd intanto in consiglio comunale e poi anche fuori.

Da una parte Brunelli favorevole a un’intesa con altre forze di minoranza, a cominciare da Rifondazione comunista e dall’altra una voglia più di autosufficienza, che però a Civita Castellana non pare avere funzionato, con due sconfitte consecutive inanellate dal Pd.

Adesso le dimissioni di Catalani, arrivate sotto forma di lettera agli iscritti. “Ho provveduto – spiega Catalani – a rassegnare le mie dimissioni dalla carica di segretario di circolo del Partito democratico di Civita Castellana. L’ho fatto per il bene di questo circolo”.

Una scelta per all’aria che tira fra i Dem. Non delle migliori.

“Il clima all’interno del partito non è dei migliori e questo mi ha portato a considerare che l’unico modo per ripristinare l’ordine e la pace sia premere il pulsante di reset e ripartire da zero”.

Prossimo passaggio, l’arrivo del il commissario e poi il congresso. “Per una corretta ripartenza – sottolinea Catalani – auspico che il mio sostituto temporaneo sia una persona super partes e imparziale, cosicché si possa dare modo a tutti di andare a congresso in modo eguale e ristabilire così l’unità”.

Su Catalani nei giorni scorsi erano fioccate le critiche dopo che si era saputo della sua partecipazione all’avviso per un componente nella segreteria del sindaco Giampieri (FdI).

Una provocazione, aveva spiegato l’ex segretario comunale Pd.

Giustificazione che non gli ha risparmiato critiche, seppure nel partito la sua scelta di lasciare la attribuiscono piuttosto a un malessere dentro il partito, per una situazione, quella elettorale, non gestita al meglio. La partecipazione all’avviso è stata solo la classica goccia.

28 ottobre, 2020