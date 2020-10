Si ferisce con la motozappa, 47enne muore dissanguato

Nurri - La tragedia in un terreno di sua proprietà - Sul posto 118, carabinieri e vigili del fuoco

Condividi la notizia:











Nurri – Tragedia a Nurri, in Sardegna, dove un 47enne è morto dopo essersi ferito con la motozappa.

L’incidente è avvenuto ieri. Secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe morto dissanguato in un terreno vicino casa, dove stava facendo dei lavori di aratura. A lanciare l’allarme, così come riferisce l’Unione sarda, un famigliare. Nonostante l’arrivo dei un’ambulanza del 118 e dell’elisoccorso per lui non ci sarebbe stato nulla da fare. Sembra che il 47enne sia morto a causa dei tagli e di un’emorragia provocata dalla rottura dell’arteria femorale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che ora stanno indagando sulla dinamica della tragedia.

Condividi la notizia:











19 ottobre, 2020