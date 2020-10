Si finge agente della polizia stradale e simula controlli e posti di blocco

Alessandria - Denunciato un 49enne - Tra le accuse anche sequestro di persona

Alessandria – Si spaccia per un agente della polizia stradale e simula controlli e posti di blocco.

E’ successo a Viguzzolo, in provincia di Alessandria. Secondo quanto riportato da Repubblica, l’uomo oltre a identificare i conducenti, parlando di violazioni generiche, li “scortava” a casa con la sua auto. E in un’occasione, avrebbe costretto anche il malcapitato di turno, a salire dicendo di dover compiere delle verifiche necessarie.

A finire nei guai un 49enne, che è stato denunciato dai carabinieri per sostituzione di persona, usurpazione di funzioni pubbliche e sequestro di persona.

Stando a quanto ricostruito dai militari, l’uomo si sarebbe più volte fatto passare per agente della polstrada e, in qualche occasione, per un funzionario della prefettura, in servizio di polizia giudiziaria. Da solo avrebbe simulato controlli a Tortona e Sarezzano, usando la propria auto. In più occasioni si sarebbe fatto consegnare i documenti di identificazione dagli automobilisti, minacciando anche il sequestro dei veicoli per violazioni non meglio precisate.

