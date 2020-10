Si perde dopo un incidente stradale, anziano recuperato dai vigili del fuoco

Latina - L'82enne avrebbe perso l'orientamento a causa del buio e della fitta vegetazione

Condividi la notizia:











Latina – Si perde dopo un incidente stradale nelle campagne in zona Cocuruzzo, a Latina, 82enne recuperato dai vigili del fuoco.

L’anziano, secondo quanto ricostruito, nella notte tra lunedì e martedì scorsi, dopo essere andato fuori strada con la macchina, avrebbe perso l’orientamento e si sarebbe perso tra la vegetazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco con una squadra territoriale di Terracina, oltre agli operatori Tas, Topografia applicata al soccorso, che si sarebbero costantemente mantenuti in contatto con l’82enne telefonicamente.

Per via del buio e delle poche indicazioni fornite, le operazioni di ricerca sono andate avanti per tutta la notte. Alle prime luci dell’alba la sala operativa ha poi fatto intervenire un elicottero decollato da Ciampino che, dopo una ricognizione, ha individuato l’anziano provvedendo al suo recupero ed affidandolo poi alle cure dei sanitari del 118.

Condividi la notizia:











28 ottobre, 2020