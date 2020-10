Si rifiuta di sposare uno straniero irregolare, tentano di ucciderla mandandola in overdose

Savona - In sette sono finiti in manette - Devono rispondere, tra l'altro, di favoreggiamento di immigrazione clandestina

Condividi la notizia:











Savona – Avrebbero voluto farle sposare un ragazzo del Marocco senza permesso di soggiorno, lei rifiuta e tentano di ucciderla mandandola in overdose.

A finire in manette sette persone, arrestate dai carabinieri ad Alassio, in provincia di Savona. Sei sono in carcere e una ai domiciliari: devono rispondere a vario titolo di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, spaccio di droga, tentata estorsione e violenza privata.

A far scattare le indagini, stando a quanto ripota Tgcom24, un finto matrimonio che si sarebbe dovuto celebrare a marzo. Il ragazzo convolando a nozze con la donna avrebbe voluto regolarizzare la sua posizione giuridica in Italia, pagando 5mila euro.

Condividi la notizia:











20 ottobre, 2020