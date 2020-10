Cura di Vetralla - Il danno in via Asmara - Operai di Talete al lavoro

Cura di Vetralla – Rottura della condotta idrica centrale alla Botte, a Vetralla, il getto d’acqua si alza per diversi metri in aria, fin sopra ai palazzi.

La rottura è avvenuta questa mattina in via Asmara, nella frazione del comune, e gli operai della Talete sono già al lavoro per ripristinare l’acquedotto.

La strada, fanno sapere dalla polizia locale, è stata momentaneamente transennata e chiusa al traffico.

21 ottobre, 2020