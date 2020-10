Viterbo - Una persona ferita - Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e 118

Viterbo – Finisce contro un albero sulla Cimina, una persona ferita.

Incidente questa mattina intorno alle 6,30 quando una Fiat Panda, per cause in corso di accertamento, si รจ schiantata contro un albero sulla Cimina.

Ferita la persona al volante dell’auto, ma non sembrerebbe essere in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri per tutti i rilievi del caso.

30 ottobre, 2020