“Il sindaco Arena fa figli e figliastri”

Viterbo - Comune - Massimo Erbetti (M5s) contro il sindaco dopo la disattivazione della ztl

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Figli e figliastri – Il sindaco Arena ancora una volta, tratta i cittadini con due pesi e due misure, in questo difficile momento bisognerebbe aiutare tutti gli esercenti che subiranno un danno economico dovute alle necessarie restrizioni del nuovo Dpcm.

Il sindaco ha deciso di disattivare totalmente la ztl per aiutare le attività di somministrazione che insistono all’interno di essa, ma alle altre il sindaco ci ha pensato?

Mi riferisco a quelle in corso Italia, a piazza delle Erbe e anche a quelle in via Saffi, perché allora non pensare di togliere i varchi di via Roma e corso Italia? E ancora, perché non sospendere il pagamento del ticket per la sosta sugli stalli blu all’interno del centro storico?

Un buon padre di famiglia pensa a tutti i suoi figli, senza distinzione alcuna e non tratta alcuni da figli e altri da figliastri.

Massimo Erbetti Consigliere comunale M5s

24 ottobre, 2020