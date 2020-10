“Sindaco chiediamo il suo aiuto, sospenda la Ztl nel centro storico…”

Viterbo - Un gruppo di commercianti del centro storico scrive ad Arena

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Sindaco chiediamo il suo aiuto.

Ci troviamo in un momento storico critico sia per la pandemia che sta scuotendo le nostre vite, sia per la gravosa crisi economica che segue l’emergenza, siamo un gruppo di commercianti del centro storico, proprio per questo sindaco chiediamo il suo aiuto.

Gli attuali vinicoli derivanti dalla Ztl creano ulteriore aggravio per il minimo di utenza che vorrebbe arrivare in auto per asporto, che anche il governo favorisce, di bibite e cibi.

Chiediamo pertanto di coadiuvarci sospendendo, per tutta la durata dell’emergenza, l’attivita dei varchi e relativa Ztl della zona denominata CS.

Consapevoli che le nostre richieste di supporto non rimarranno inascoltate attendiamo fiduciosi.

Alambicco del Presidente

Due righe book bar

Baretto 2.0

B&B A Priori

Il Labirinto

Il Monastero

Mat

Creamitaly

Tredicigradi slow bar

Tredicigradi Ristorantino

Il Gargolo

Il Fornaio Parea

Olio D’Oliva

Zaira abbigliamento

Filippo Miralli

Soraya tappezzeria

Lucky Strike

23 ottobre, 2020