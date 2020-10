Il sindaco chiude la scuola e una palestra: “È atteggiamento dittatoriale? Non me ne frega un c…o”

Coronavirus - Fabrica di Roma - Tolleranza zero di Mario Scarnati, soprattuto verso chi non rispetta le norme anti-contagio

Condividi la notizia:











Fabrica di Roma – (r.s.) – La salute prima di tutto. E il sindaco di Fabrica di Roma, Mario Scarnati, è tra i primi cittadini con il pugno di ferro.

Contro chi non rispetta le norme anti-Covid la parola d’ordine è una sola: tolleranza zero. “Visti i casi in continua ascesa anche a Fabrica, ho ordinato – spiega – alle forze di polizia tolleranza zero per chi non indossa la mascherina e la porta sul braccio o in tasca o per chi lascia il naso fuori”. Per i trasgressori sanzioni da centinaia di euro. “Verranno immediatamente multati – avverte Scarnati – di 400 euro. Nei passati due giorni sono state fatte già numerose multe”.

Intanto in paese si registra un nuovo contagio. È lo stesso sindaco a comunicarlo, che poi aggiunge: “La persona sabato ha frequentato una palestra e, in via precauzionale, ne ho ordinato la chiusura. Consiglio ai frequentatori di fare almeno il sierologico”.

Oggi restano a casa gli alunni dell’istituto Dante Alighieri e Scarnati spiega il perché: “Tre operatrici della scuola sono risultate positive al tampone antigenico e sottoposte subito a tampone molecolare. In attesa dei risultati, al solo scopo precauzionale, ho ordinato la chiusura dell’intera scuola. Intanto provvederemo a far fare da una ditta specializzata un’altra accurata sanificazione dell’intero plesso”.

Scarnati, dunque, affronta il Covid a muso duro. “Sono dispiaciuto – ammette – della durezza di queste misure, ma ritengo che siano utili per tutti. A chi dice o pensa che il mio sia un atteggiamento dittatoriale o di regime, rispondo che non me ne frega un beneamato c…o”.

Condividi la notizia:











15 ottobre, 2020