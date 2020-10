“Il sindaco pensa al quartiere medievale mentre Bagnaia rimane un territorio di serie C”

Ripartiamo da San Pellegrino - Interviene Aldo Quadrani, presidente dell'associazione "Amici di Bagnaia"

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Ho letto le dichiarazioni del sindaco Giovanni Arena sulle problematiche scaturite, a seguito dell’inchiesta di Tusciaweb, sulla deturpazione di fili, tubature e cavi sulle facciate degli antichi palazzi di Viterbo e del sopralluogo fatto con i responsabili di “E-distribuzione” per trovare una soluzione degna al ripristino del nostro patrimonio architettonico.

Ho notato però con sommo dispiacere che il percorso effettuato per individuare le maggiori criticità si è svolto soltanto nel quartiere medievale di Viterbo, dimenticando con nostro grande rammarico che Bagnaia (purtroppo) fa parte del comune di Viterbo con un borgo duecentesco di grande valore che non è stato minimamente menzionato.

Torniamo a ricordare, come già è accaduto in passato, che Bagnaia non è una parte di territorio viterbese di serie C, ma ha tutte le prerogative per essere in serie A al pari di altre frazioni o quartieri di Viterbo.

Se lo ricorderà il sindaco?

Aldo Quadrani

Presidente associazione “Amici di Bagnaia”

Condividi la notizia:











17 ottobre, 2020