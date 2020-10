Sindaco di Roma, per il centrodestra in testa Guido Bertolaso

Politica - Altri possibili candidati sarebbero Massimo Giletti e Giorgio Toschi

Politica – Guido Bertolaso sarebbe in testa tra i papabili nomi del centrodestra per la candidatura a sindaco di Roma.

Ieri si è tenuto un vertice con Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Silvio Berlusconi, collegato in videochiamata.

Non c’è ancora un’ufficialità, ma iniziano a circolare alcuni nomi. In testa ci sarebbe l’ex capo della protezione civile Guido Bertolaso. Altri possibili candidati sarebbero Massimo Giletti e Giorgio Toschi, ex comandante della guardia di finanza.

“Stiamo vagliando diversi nomi per i candidati sindaco per le grandi città che vanno al voto – ha osservato Giorgia Meloni -. Sono molte le proposte interessanti sul tavolo. Lavoriamo spediti per proposte definitive che arrivino nel minor tempo possibile”.

