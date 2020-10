“Sopralluogo della Asl nella casa di cura Myosotis, non sono emerse criticità”

Coronavirus - Bomarzo - Il sindaco Marco Perniconi fa il punto della situazione sulla struttura dopo il decesso di una ospite - Via ai tamponi

Bomarzo – (r.s.) – “Nella casa di cura Myosotis c’è stato il sopralluogo della Asl. Sembrerebbe che la struttura abbia rispettato tutti i protocolli anti-Covid e al momento non ci sarebbe nessun altro caso di positività, ma sono in attesa della relazione ufficiale”.

Il sindaco di Bomarzo, Marco Perniconi, fa il punto della situazione sulla casa di cura Myosotis dopo il decesso di un’ospite di 91 anni. L’anziana è morta giovedì al pronto soccorso dell’ospedale di Belcolle poco dopo essere stata sottoposta al tampone che aveva fatto emergere l’infezione da Coronavirus.

“Ricevuta la notizia – dichiara Perniconi – ci siamo inevitabilmente allarmati ma subito attivati. Ho contattato la struttura e la Asl, che sono state tempestive nell’entrare in azione. C’è stato il sopralluogo dell’azienda sanitaria e sono stati organizzati i test sui pazienti e sui dipendenti. Al momento non è stata disposta nessuna quarantena e non sembrerebbero essere emerse particolari criticità”.

La Asl avrebbe effettuato già due accessi nella casa di cura, l’ultimo con il nuovo team Uscovid per verificare le condizioni di salute degli ospiti. Nelle prossime ore via ai tamponi.

“La struttura – assicura Perniconi – ha sempre rispettato le procedure anti-Covid previste dalla normativa per le case di cura. Dall’inizio della pandemia è molto rigida con gli accessi dall’esterno e da poco erano stati fatti i test rapidi sul personale e tutti erano risultati negativi. Speriamo sia lo stesso anche con i tamponi molecolari della Asl”.

24 ottobre, 2020