Orte - Intervento dei carabinieri

Orte – Sorpreso con oppio e hashish, arrestato 30enne.

I carabinieri della stazione di Orte, durante un servizio perlustrativo svolto nel territorio del comune, hanno notato un’auto sospetta e hanno deciso di fermarla e di perquisire l’occupante, un uomo di 30 anni italiano proveniente da Roma.

“Durante il controllo – si legge in una nota -, i militari hanno trovato nascosti 17 grammi di oppio e quindi hanno proseguito la perquisizione in casa dove hanno trovato altri 7 grammi di hashish oltre a materiale per lo spaccio.

Subito i carabinieri hanno arrestato il 30enne e lo hanno portato nelle camere di sicurezza della compagnia di Civita Castellana”.

3 ottobre, 2020