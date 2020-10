Sos anziani, si cerca un giovane tra i 18 e i 35 anni

Acquapendente - Tempo fino a fine ottobre per partecipare al bando - Il periodo è sei mesi a 375 euro netti al mese

Acquapendente – Aiuto agli anziani nelle faccende pratiche, c’é posto per un giovane tra i 18 e i 35 anni ad Acquapendente.

Gli interessati hanno tempo fino alle ore 14 del 31 ottobre 2020 per presentare domanda all’indirizzo info@auserviterbo.i.

E’ il bando “Time to care”, rivolto ai giovani tra i 18 e i 35 anni che vogliono impegnarsi, per un periodo di sei mesi, in attività di supporto e assistenza agli anziani, quali disbrigo di piccole faccende, consegna di spesa, acquisto farmaci, pagamento bollette, eccetera.

Verrà selezionato un giovane che opererà sul territorio comunale di Acquapendente a seguito della stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.).

Al beneficiario sarà riconosciuto un assegno mensile pari a 375 euro netti, oltre contributi previdenziali e assistenziali.

12 ottobre, 2020