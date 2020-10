San Giuseppe Vesuviano - Presenti macchinari non revisionati - Chiesta la sospensione dell’attività

Condividi la notizia:











San Giuseppe Vesuviano – Spazi insufficienti e lavoratori irregolari, sanzionata la titolare di un opificio.

Ieri mattina, 1 ottobre, gli agenti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano hanno eseguito dei controlli in un opificio. All’interno sono stati riscontrati spazi insufficienti tra le postazioni per il normale movimento dei lavoratori. Trovati anche macchinari da lavoro non revisionati e nei controlli alcuni lavoratori sono risultati irregolari.

Nella nota della questura si legge che “risultavano insufficienti gli spazi tra le postazioni per il normale movimento dei lavoratori e per la presenza sui pavimenti di vari materiali che ostruivano il passaggio; per non aver sottoposto alla prevista manutenzione i luoghi e le macchine da lavoro e perché i locali wc risultavano sprovvisti dei necessari mezzi detergenti e acqua calda”.

La nota specifica anche che “dei 20 dipendenti presenti, 10 non erano regolarmente assunti”.

La titolare dell’attività, una 27enne di origine bengalese, è stata così sanzionata. “Alla titolare – si legge nella nota – è stata intimata la sospensione dell’attività di impresa. La donna è stata anche sanzionata per non aver esibito il registro carico e scarico dei rifiuti”.

Il controllo nell’opificio è stato eseguito dagli agenti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano, i militari del raggruppamento carabinieri Parchi – Stazione “Parco” di Ottaviano, con il supporto del personale dell’Asl Na3 di Pomigliano d’Arco, dell’Inps e della Direzione territoriale del lavoro di Napoli.

Condividi la notizia:











2 ottobre, 2020