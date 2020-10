Spedisce la convivente e la figlia di 2 anni in ospedale, arrestato

Civitavecchia - In manette un 67enne - E' accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni

Condividi la notizia:











Civitavecchia – Spedisce la convivente e la figlia di appena due anni in ospedale per le botte al culmine di un’accesa lite famigliare, arrestato 67enne a Civitavecchia.

A intervenire nel loro appartamento dopo la segnalazione giunta in caserma sono stati i carabinieri della compagnia locale: giunti sul posto i militari hanno trovato il 67enne, già noto alle autorità, la compagna dell’uomo e la loro bambina. Entrambe sono state immediatamente accompagnate al pronto soccorso dell’ospedale di Civitavecchia dove sono state ricoverate per le lesioni riportate. Non sarebbero in pericolo di vita.

L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Nel frattempo trattenuto presso la caserma di via Sangallo, al termine degli accertamenti e sulla scorta delle dichiarazioni raccolte è stato dichiarato in arresto e successivamente accompagnato presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari, come disposto dall’autorità giudiziaria di Civitavecchia.

Condividi la notizia:











6 ottobre, 2020