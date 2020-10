Marta - In azione i carabinieri forestali contro l’abusivismo edilizio

Marta – Stava edificando senza permesso, sequestrato fabbricato a Montefiascone.

Nel quadro dell’attività di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio, a tutela del paesaggio rurale ed agricolo nella provincia, i carabinieri forestali della stazione di Montefiascone hanno posto sotto sequestro un fabbricato in via di ultimazione nel comune di Marta in località “Perazzetta”.

“L’edificio collocato all’interno di un oliveto – si legge nella nota dell’Arma – era in corso di edificazione senza avere acquisito i titoli abilitativi necessari alla realizzazione dell’opera, tra cui il nullaosta idrogeologico e l’autorizzazione antisismica”.

Il proprietario del terreno è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per violazioni al D.P.R. 380/2001.

30 ottobre, 2020