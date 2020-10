Stop alle auto in via Mazzini fino a via della Marrocca

Viterbo - Comune - Lunedì 5 ottobre, dalle 14 alle 15,30

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Divieto di circolazione in via Mazzini, fino a via della Marrocca, lunedì 5 ottobre, dalle ore 14 alle ore 15,30.

Il divieto di circolazione sarà indicato attraverso apposita segnaletica collocata all’esterno di porta della Verità e su via della Verità (intersezione via Mazzini – via Nicolò della Tuccia).

Il provvedimento, richiesto da un privato e disposto con ordinanza n. 339 del 1/10/2020 del VII settore, si rende necessario per consentire dei lavori di carico e scarico materiali e la sosta di un automezzo. Sarà consentito e protetto il passaggio dei pedoni.

Comune di Viterbo

Condividi la notizia:











2 ottobre, 2020