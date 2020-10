“Studenti ammassati alla fermata Cotral, il comune si è mosso solo dopo la nostra segnalazione”

Orte - L'intervento di Direzione domani: "Ancora una volta l'amministrazione Giuliani palesa la sua incapacità"

Orte – Riceviamo e pubblichiamo – Ci risulta singolare come alcuni problemi abbiano bisogno di una spinta per trovare soluzione. Questo è ciò che accade ad oggi con l’attuale amministrazione nel comune di Orte.

L’ennesima prova delle mancanze della giunta Giuliani non attende infatti a farsi commentare. Il problema del trasporto pubblico, per quanto riguarda in particolare il servizio, è stato recentemente oggetto di forte segnalazione da parte nostra.

Le evidenze da noi mostrate in vari post sui social, hanno segnalato come gli studenti debbano percorrere centinaia di metri su una strada priva di marciapiede per raggiungere le prime fermate dell’autobus di linea per accaparrarsi i posti sui pullman.

Se per un verso la problematica è nota da decenni, negli ultimi anni l’incremento del traffico veicolare ha reso molto pericolosa quest’abitudine che i ragazzi hanno dovuto assumere per essere sicuri di tornare a casa. L’arrivo della pandemia e le conseguenti rimodulazioni del trasporto pubblico hanno reso tutto ancora più delicato. Infatti, l’obbligo di distanziamento da tenere sugli autobus ha ridotto drasticamente il numero di posti già insufficienti.

Noi di Direzione domani affermiamo che sarebbe stato doveroso, da parte di quest’amministrazione comunale, prevedere per tempo da un lato l’implementazione dello scuolabus locale e dall’altro assicurarsi la garanzia dell’adeguamento del servizio del trasporto scolastico extraurbano per gli studenti provenienti dai comuni limitrofi Orte. Le sole cose previste invece sono stati i selfie davanti al parco bus nuovi.

All’indomani dalla segnalazione fatta dal gruppo, arrivano le corse ai ripari e così il responsabile del settore III si è sbrigato ad adeguare il servizio mentre il sindaco Giuliani si è affettato a pubblicare una lettera di richiesta di aumento corse ai gestori Cotral.

Come al solito una pura casualità, affermiamo noi di Direzione domani, ma certo è che ancora una volta tutti questi amministratori palesano la loro incapacità amministrativa e di programmazione. Noi ci riteniamo soddisfatti poiché il problema almeno per ora sembra tamponato.

L’amministrazione ha fallito nuovamente su un aspetto delicato come la scuola. Di chiaro e trasparente non è rimasto neanche il vetro delle pensiline usurate dove i ragazzi cercano invano riparo.

Direzione domani

8 ottobre, 2020