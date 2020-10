“Stufo dei torti arbitrali, pronto a dimettermi da presidente della Viterbese”

Sport - Calcio - Serie C - Dopo il gol fantasma subito dalla Turris Marco Romano chiede chiarimenti a lega Pro e Aia: "Meritiamo rispetto"

di Samuele Sansonetti

Viterbo – “Sono pronto a dimettermi da presidente della Viterbese”.

Dopo il gol fantasma subito dalla Turris Marco Romano minaccia un gesto estremo.

“Siamo stufi di subire torti arbitrali – spiega il presidente gialloblù –. Continuiamo a vedere un atteggiamento ostile nei nostri confronti in ogni partita. Ieri, oltre al clamoroso gol fantasma concesso e all’ennesima espulsione, la cosa più grave è l’atteggiamento ostile nei nostri confronti”.

Il match di Torre del Greco è terminato 2-1 e la squadra di casa ha comunque meritato la Vittoria. Nonostante questo il numero uno gialloblù chiede chiarezza a lega Pro e Aia.

“Fermo restando che la Turris ha meritato la vittoria, la Viterbese è pronta a gesti eclatanti, come le dimissioni da presidente del sottoscritto e altre azioni di protesta – conclude Romano –. La società che rappresento, ultima squadra della regione Lazio rimasta in lega Pro, merita rispetto! Aspettiamo chiarimenti da parte della Lega e dell’AIA che ad oggi sono state indifferenti a tutte le forme di protesta adottate in questi anni”.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

terza giornata

domenica 11 ottobre

Juve Stabia – V. Francavilla

Monopoli – Teramo

Palermo – Avellino

Vibonese – Catanzaro

Viterbese – Bari

Casertana – Ternana

Paganese – Cavese

Foggia – Potenza

Bisceglie – Turris

Riposa: Catania

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Bari 7 3 2 1 0 7:5 2 Turris 6 2 2 0 0 3:1 2 Ternana 5 3 1 2 0 3:0 3 Teramo 4 2 1 1 0 3:1 2 Potenza 4 2 1 1 0 4:3 1 Vibonese 4 3 1 1 1 3:3 0 Catania (-4) 3 3 2 1 0 3:1 2 Avellino 3 1 1 0 0 1:0 1 Monopoli 3 2 1 0 1 2:2 0 Catanzaro 3 2 1 0 1 2:2 0 Juve Stabia 3 3 1 0 2 2:3 -1 Casertana 1 1 0 1 0 2:2 0 Viterbese 1 3 0 1 2 1:3 -2 V. Francavilla 1 3 0 1 2 4:6 -2 Palermo 1 2 0 1 1 0:2 -2 Paganese 1 3 0 1 2 1:5 -4 Bisceglie 0 0 0 0 0 0:0 0 Foggia 0 0 0 0 0 0:0 0 Cavese 0 2 0 0 2 2:4 -2

8 ottobre, 2020