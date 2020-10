Latina - La violenza sarebbe avvenuta a casa della giovane in pieno lockdown

Latina – Stupri di gruppo su una 12enne, fermati tre uomini dalla polizia di Latina.

I fatti risalirebbero a marzo e aprile scorso, in pieno lockdown. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i tre uomini, di nazionalità indiana, erano ospiti della famiglia della giovane e avrebbero approfittato dell’assenza del padre che in quelle settimane era fuori casa per motivi di lavoro. Dovranno rispondere di violenza sessuale di gruppo aggravata dalla minore età della vittima.

A far scattare le indagini la denuncia della mamma della 12enne: i tre uomini, stando a quanto avrebbe riferito la vittima ascoltata in un ambiente protetto, avrebbero con forza abusato sessualmente di lei in diverse occasioni, intimandole poi non raccontare l’accaduto a nessuno.

Nonostante la famiglia non si fosse accorta degli abusi, i tre, come riferisce Tgcom24, sarebbero comunque stati allontanati dall’abitazione per altre motivazioni a luglio.

La procura di Latina ha emesso per tutti e tre un provvedimento di fermo: due uomini sono stati rintracciati a Fondi, il terzo in provincia di Pordenone, dove si era rifugiato dopo l’accaduto.

22 ottobre, 2020