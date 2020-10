“Ho subito una rapina”, ma è tutto inventato

Roma - L'uomo è stato denunciato per simulazione di reato

Roma – Ha detto ai poliziotti di essere stato rapinato, ma non era vero ed è stato denunciato.

È successo ieri a nella stazione di Roma Termini. Un cittadino italiano di 39 anni si è presentato all’alba presso gli uffici della polizia ferroviaria di Roma Termini per denunciare una rapina. L’uomo ha raccontato agli agenti di essere stato rapinato poco prima del denaro e del suo bracciale in oro vicino la stazione.

L’uomo però non è stato in grado di descrivere alla polizia gli individui che, a suo dire, gli avrebbero portato via soldi e bracciale.

Sono partite immediatamente le indagini ma gli agenti, grazie al sistema di videosorveglianza, sono riusciti ad accertare che in realtà la rapina non era mai avvenuta. Per il 39enne è scattata la denuncia per simulazione di reato.

8 ottobre, 2020