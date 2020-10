Sul web vendevano elettrodomestici, ma poi spedivano bottiglie d’acqua

Roma - Nei guai suocero e genero di 63 e 39 anni

Roma – Su siti web pubblicizzavano e vendevano elettrodomestici, si fingevano corrieri espressi, ma poi spedivano pacchi pieni di bottiglie d’acqua per cui si facevano pagare in contanti con il contrassegno. A finire nei guai suocero e genero di Anzio, Roma, rispettivamente di 63 e 39 anni.

Sono stati i carabinieri della stazione di Trastevere a scoprire questa truffa 2.0: al termine di una lunga attività di indagine, hanno arrestato i due uomini per il reato di truffa in concorso.

Le indagini sono partite dalla denuncia da parte di una vittima romana che, dopo aver ordinato un elettrodomestico on line, si sarebbe vista consegnare un pacco contenente solo dell’acqua. Lo scorso pomeriggio, i militari avrebbero sorpreso i due con indosso casacche riportanti loghi di un noto corriere espresso, mentre stavano consegnando un plico, in via dei Colli Portuensi, con all’interno tre bottiglie d’acqua e per cui dovevano intascare 320 euro in contanti dalla vittima, che aveva ordinato un asciugacapelli.

7 ottobre, 2020