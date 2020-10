“Sulla strada dei pellegrini, Viterbo e la via Francigena”, tutto pronto per domenica

Viterbo - L'appuntamento era stato rinviato per maltempo il 27 settembre - L'assessore alla Cultura De Carolis: "Speriamo che il meteo sia più clemente"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – È in programma per domenica 4 ottobre Sulla strada dei pellegrini, Viterbo e la via Francigena, la visita guidata (gratuita) precedentemente prevista per il 27 settembre e rinviata per il maltempo.

L’iniziativa, promossa dal comune di Viterbo, assessorato Cultura e turismo, in collaborazione con l’ufficio turistico, era stata organizzata in occasione della Giornata mondiale del turismo 2020 – Turismo e sviluppo rurale, celebrata, appunto, domenica 27 settembre.

“Diverse persone avevano già dato la propria adesione per la scorsa settimana – ha spiegato l’assessore alla cultura e al turismo Marco De Carolis – ci auguriamo che domenica prossima il tempo sia più clemente e ci consenta di poter partecipare alla visita guidata, alla scoperta delle storie che legano Viterbo alla via Francigena”. Invariate le modalità di partecipazione. La partenza è prevista alle ore 10. La partecipazione è gratuita.

Comune di Viterbo

1 ottobre, 2020