Superati i 2mila casi nella Tuscia, positivi anche medici di famiglia

Coronavirus - A Nepi chiusa la materna e a Canino stop alle lezioni per una settimana - A casa gli alunni delle medie di Bagnoregio e Vitorchiano - In isolamento il sindaco di Corchiano - In tutto l'Alto Lazio altri 269 contagi

Viterbo – (r.s.) – Il Coronavirus continua a viaggiare a gonfie vele nella Tuscia. Le maggiori criticità restano a Viterbo e a Civita Castellana. Nel capoluogo, con i 43 nuovi casi, gli attualmente positivi restano sopra quota 500, mentre nel distretto della ceramica sono 122 (ieri +24). Tra questi ultimi ci sono dieci ricoverati, di cui uno in terapia intensiva.

In pochi giorni il totale delle vittime viterbesi è salito a trentanove. Ieri, domenica 25 ottobre, all’ospedale di Belcolle, dove era in respirazione assistita, è morto un 83enne di Fabrica di Roma.

In paese ha contratto il Covid anche un medico di famiglia. “Pierfrancesco Borghesi – commenta il sindaco Mario Scarnati – mi ha comunicato di essere positivo con il sorriso. Medici e infermieri, per curare tutti noi, sono quelli che rischiano di più. Sono dei veri eroi”.

È medico di base pure il sindaco di Monterosi Sandro Giglietti che è risultato contagiato giovedì scorso. Ieri nel suo comune è stato registrato un nuovo caso ma anche un guarito, per un totale di 24 persone con l’infezione ancora in corso.

Nelle ultime 24 ore su un numero record di tamponi (915) la Asl di Viterbo ha accertato altri 145 positivi. Oltre ai 43 nel capoluogo, per un totale di 709 dall’inizio della pandemia, e ai 24 a Civita Castellana, in dieci hanno contratto il virus a Montefiascone e in nove a Nepi. C’è pure una bambina della materna Stradella che oggi, insieme alla mensa, resterà chiusa. “Dobbiamo provvedere – spiega il sindaco Franco Vita – alla sanificazione, spetterà poi alla Asl comunicare le prescrizioni per la classe. Per rendere più sicuri possibile gli ambienti scolastici, stiamo valutando di installare delle apparecchiature che quotidianamente provvedono autonomamente alla sanificazione. Intanto oggi il personale docente e non docente dello Stradella si sottoporrà ai test antigienici”.

Sei i casi a Corchiano e tra i contagiati, come fa sapere lui stesso, ci sono anche la sorella e il cognato del primo cittadino Paolo Parretti. “Per precauzione – informa -, a partire dall’insorgenza dei loro sintomi, ho preferito restare in isolamento volontario. Ho effettuato il tampone e sono in attesa del referto”. A Bagnoregio sono risultati infetti venti pazienti e otto operatori, cinque dei quali vivono in paese, della casa di riposo San Raffaele Arcangelo, dove venerdì era emersa la positività di un’ospite poi ricoverata in ospedale.

Sempre a Bagnoregio oggi resteranno a casa gli alunni di due classi delle medie Fratelli Agosti: la seconda B e la terza A. “Non si tratta – puntualizza il sindaco Luca Profili riferendosi ai positivi – di studenti, ma di familiari”. Il primo cittadino spiega che si tratta di una misura “esclusivamente precauzionale, fino a che non venga esclusa la positività degli alunni attualmente sottoposti a quarantena”.

Cinque i contagi a Piansano: quattro in ambito familiare e uno, un minorenne, in ambito scolastico. Quattro invece a Vitorchiano, tre dei quali riguardano studenti: uno frequenta le superiori a Viterbo e gli altri due le medie in paese. Anche in questo caso il sindaco Ruggero Grassotti ha chiuso per oggi due classi, la prima e terza B, e raccomanda “agli studenti di osservare l’isolamento fiduciario”.

A Canino fino al primo novembre chiusi asilo nido, infanzia Pio XII e l’istituto comprensivo Paolo III. “La sospensione per l’intero plesso Paolo III – sottolinea la sindaca Lina Novelli – si è ritenuta necessaria a titolo precauzionale in attesa dei risultati che potrebbero interessare direttamente o indirettamente la popolazione scolastica”.

Fra i 145 nuovi infetti ci sono 106 sintomatici e tre ricoverati, per un totale di 64. La terapia intensiva di Belcolle resta piena: i pazienti in questo reparto sono sempre otto, su nove posti letto disponibili. Finora sono stati accertati 2mila 124 contagiati, di cui 663 (+28) già guariti. Gli attualmente positivi sono 1423, mentre in quarantena ci sono 1615 persone.

In tutto l’Alto Lazio ieri altri 269 casi (86 Asl Roma 4 e 38 Rieti). Cinquantaquattro le negativizzazioni, di cui venticinque nel territorio della Asl Roma 4 e una in Sabina. Le infezioni in atto sono 3mila 52 (1049 Asl Roma 4 e 580 Rieti).

I nuovi casi nella Tuscia

43 a Viterbo, 24 a Civita Castellana, 10 a Montefiascone, 9 a Nepi, 6 a Corchiano e Bagnoregio, 5 a Piansano, 4 a Marta, Vitorchiano e Ischia di Castro, 3 a Sutri, Castel Sant’Elia, Grotte di Castro e Soriano nel Cimino, 2 a Calcata, Blera e Orte, 1 a Vignanello, Vejano, Tuscania, Monterosi, Monte Romano, Lubriano, Graffignano, Caprarola, Bolsena, Canino, Barbarano Romano e Arlena di Castro.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 2124 (709 a Viterbo; 1415 in provincia)

Attualmente positivi: 1423

Guariti: 663

Morti: 38 + 1

Ricoverati: 64 (8 in terapia intensiva)

In quarantena: 1615

Usciti dalla quarantena: 6417

Comuni con positivi

Viterbo: 709 casi (9 morti e 203 guariti)

Civita Castellana: 151 casi (29 guariti)

Montefiascone: 82 casi (3 morti e 35 guariti)

Tuscania: 82 casi (3 morti e 46 guariti)

Tarquinia: 74 casi (1 morto e 31 guariti)

Vetralla: 68 casi (16 guariti)

Nepi: 61 casi (15 guariti)

Farnese: 50 casi (1 morto e 0 guariti)

Ronciglione: 43 casi (20 guariti)

Acquapendente: 39 casi (3 morti e 29 guariti)

Capranica: 36 casi (2 morti e 4 guariti)

Fabrica di Roma: 36 casi (1 morto e 3 guariti)

Castel Sant’Elia: 35 casi (0 guariti)

Sutri: 33 casi (5 guariti)

Vitorchiano: 30 casi (7 guariti)

Bassano Romano: 29 casi (1 morto e 12 guariti)

Orte: 29 casi (18 guariti)

Marta: 28 casi (12 guariti)

Monterosi: 28 casi (4 guariti)

Soriano nel Cimino: 28 casi (7 guariti)

Ischia di Castro: 26 casi (0 guariti)

Corchiano: 25 casi (2 guariti)

Grotte di Castro: 24 casi (7 guariti)

Piansano: 23 casi (5 guariti)

Capodimonte: 22 casi (4 guariti)

Oriolo Romano: 22 casi (13 guariti)

Valentano: 21 casi (1 morto e 1 guarito)

Bolsena: 20 casi (1 morto e 9 guariti)

Canepina: 20 casi (8 guariti)

Caprarola: 19 casi (2 guariti)

Montalto di Castro: 17 casi (10 guariti)

Bagnoregio: 14 casi (5 guariti)

Carbognano: 14 casi (1 guarito)

Monte Romano: 11 casi (6 guariti)

Blera: 10 casi (5 guariti)

Graffignano: 10 casi (4 guariti)

Vignanello: 10 casi (7 guariti)

Faleria: 9 casi (3 guariti)

Villa San Giovanni in Tuscia: 8 casi (3 guariti)

Arlena di Castro: 7 casi (0 guariti)

Canino: 7 casi (0 guariti)

Vejano: 7 casi (1 morto e 0 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 6 casi (2 guariti)

Gradoli: 5 casi (1 morto e 3 guariti)

Vallerano: 5 casi (0 guariti)

Vasanello: 5 casi (1 guarito)

Calcata: 4 casi (2 guariti)

Gallese: 4 casi (2 guariti)

Cellere: 3 casi (2 guariti)

Onano: 3 casi (2 guariti)

Barbarano Romano: 2 casi (0 guariti)

Lubriano: 2 casi (1 morto)

Comuni Covid-free

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Bassano in Teverina: 2 casi (2 guariti)

Proceno: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Bomarzo: 1 caso (1 morto)

Latera: 1 caso (1 guarito)

Altri: 4 casi (4 guariti)

26 ottobre, 2020