Supermoto, Alessandro Labate terzo al campionato italiano

Sport - Il viterbese ha conquistato il bronzo nella categoria S2: "Potevo fare ancora meglio, l'anno prossimo voglio il titolo"

di Alessandro Castellani

Viterbo – C’è spazio anche per un viterbese sul podio finale degli Internazionali d’Italia di supermoto. Alessandro Labate, 22enne di San Martino al Cimino, ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria S2.

Nonostante la giovane età, Labate ha già una lunga esperienza in questa specialità ibrida tra motocross e velocità, in cui si corre con moto da cross modificate su circuiti misti asfalto-terra.

Quest’anno il viterbese ha corso con una Yamaha del team Lucarini e ha chiuso il campionato al quinto posto assoluto. Terzo nella classifica riservata agli italiani, visto che nella top five ci sono anche il francese Catherine e il belga Capone.

Il campionato si è sviluppato su sei prove, di cui due sul circuito di Viterbo. L’atto finale si è consumato nello scorso weekend a Pomposa, in provincia di Ferrara, dove si sono disputate due gare in due giorni.

“Quest’anno non sono mai riuscito a fare un risultato al massimo delle mie potenzialità – spiega Labate -. Un po’ per qualche errore mio, un po’ per episodi sfortunati in cui ho avuto la peggio senza avere colpe e un po’ anche per il lockdown, che ci ha bloccato mentre stavamo mettendo a punto la nuova moto per l’inizio di stagione. In ogni caso è arrivato un buon terzo posto e bisogna essere soddisfatti”.

La gara peggiore, dal punto di vista dei risultati, è stata proprio quella finale di Pomposa, dove il pilota di Viterbo ha corso condizionato da un infortunio. “Ho avuto un incidente in allenamento qualche giorno prima della gara e ho battuto nella zona cervicale – racconta -. In gara dopo pochi giri mi si addormentavano le braccia, soprattutto sulla sezione di pista sterrata, che era molto impegnativa”.

La S2 è la seconda categoria per importanza della supermoto e i migliori tre piloti della classifica assoluta del campionato italiano vengono promossi automaticamente nella classe regina, la S1. Labate, pur non essendo tra i qualificati d’ufficio, potrebbe comunque fare il salto di categoria, ma prima vuole provare di nuovo l’assalto al titolo della S2.

“Il prossimo anno resterò ancora nella S2 con l’obiettivo di vincere il campionato – annuncia il giovane viterbese -. Per il momento mi godo questo podio, che fa sempre piacere, e ringrazio il team Lucarini, il moto club Ufo Frascati, gli sponsor Garbo surgelati e Lenergia e tutti i partner tecnici che mi hanno aiutato durante la stagione”.

28 ottobre, 2020